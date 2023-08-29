В Геленджике у джипперов-нелегалов конфискуют машины за поездки по руслу рек

Очередной нелегальный маршрут по руслам рек обнаружили в районе Геленджика. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Геленджике по время рейда были выявлены девять нелегальных джипперов, которые вопреки природоохранному законодательству катали туристов по руслам рек. По данным действиям были заведены дела об административных правонарушениях.

«В летний период уделяется пристальное внимание джиппингу, это связано с тем, что туристы на отдыхе предпочитают брать напрокат внедорожники, не задумываясь о последствиях нанесения ущерба природной среде и объектам животного мира», – прокомментировали в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Виновникам придется выплатить штраф и возместить ущерб, который они нанесли природе. Также у них конфискуют автомобили.