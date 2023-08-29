На территории Кубани и Адыгеи обитают 1200 диких зубров

Учет зубров в Кавказском заповеднике в 2023 году провели с 25 по 30 июля. Фото: t.me/kavkazzapoved

Ученые Кавказского заповедника завершили ежегодный подсчет популяции зубров. Работа началась 25 июля и продлилась до 30 июля. За пять дней на территории заповедника обнаружили пять локальных группировок животных.

«Численность наблюдаемых зубров, у которых достоверно определены зубрята, составила 384 особи. Всего за период учета визуально отмечены 436 зубров», - уточнили в пресс-службе ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова».

Как заметили научные сотрудники, доли и сеголетков, и зубрят-прошлогодков, обитающих на территории заповедника, заметно выросли. Это может говорить о том, что в популяции зубров произошли демографические изменения, а именно, выросло количество самок.