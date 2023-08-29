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НовостиПроисшествия29 августа 2023 20:50

Прокуратура Геленджика выехала в Бобруковую Щель, где горят 5 гектаров леса

На тушение мощного природного пожара в Геленджике стягивают силы со всей Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
В Геленджике горит лес. Фото: t.me/mpr_kk

В Геленджике горит лес. Фото: t.me/mpr_kk

В Геленджике продолжает бушевать природный пожар, который не удается потушить уже почти сутки. Огнем объята площадь 5 гектаров у микрорайона Бобруковая Щель. Рядом развернут оперативный штаб.

«Руководство прокуратуры Геленджика выехало к месту тушения лесного пожара в районе Бобруковая Щель. Органами прокуратуры будет осуществляться координация действий спасательных и иных служб», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ликвидации принимают участие 169 человек и 31 единица техники, в том числе вертолет МИ-8. Дополнительные силы стягивают со всего Краснодарского края. Спасатели предпринимают усилия остановить распространение огня. Однако, им мешают порывы ветра до 30 м/с.