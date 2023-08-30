Самолет- амфибия Бе-200 МЧС России вылетел для тушения пожара в Геленджике

За ночь площадь пожара увеличилась до 30 га

В Геленджике продолжают тушить мощный лесной пожар. Для ликвидации возгорания вылетел самолет- амфибия Бе-200 МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

За ночь площадь пожара увеличилась до 30 га. С 6 утра возгорание продолжают тушить в том числе с двух вертолетов.

«В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами», - уточнили в краевом управлении МЧС.