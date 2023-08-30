На Кубани отели черноморского побережья заполнены на 95%

С каждым годом турпоток в крае растет Фото из архива КП

На Кубани отели черноморского побережья заполнены более чем на 95%. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время стратегической сессии «Развитие туризма».

По словам губернатора, турпоток в крае ежегодно растет. Так, с начала 2023 года регион посетили более 11,6 млн отдыхающих. В том числе свыше 8 млн человек побывали в крае летом.

«В этом году открыли два крупных отеля категорий 4 и 5 звезд. В работе еще 46 инвестсоглашений на 460 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать около 33 тысяч новых номеров», – сказал на заседании Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край участвует в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Летом на черноморском побережье оборудовали 14 пляжей. В том числе на семи пляжных территориях учли условия для маломобильных жителей.

В настоящее время в крае находятся в работе 25 проектов обустройства пляжей и турмаршрутов. К обновлению привлекут федеральные субсидии на 155 млн рублей.