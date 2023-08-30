Губернатор Кубани: В Геленджике 450 спасателей тушат лесной пожар

В Геленджике продолжают тушить крупный лесной пожар Фото: t.me/kondratyevvi

В Геленджике продолжают тушить мощный лесной пожар. Площадь возгорания достигла 118 га.

Крупный пожар ликвидировали всю ночь. В настоящее время тушение продолжается.

«С рассветом вновь в воздух подняты два вертолета. По моему поручению на месте координирует работу оперативного штаба мой заместитель Сергей Власов», - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

На месте происшествия задействовали 450 спасателей, пожарных, сотрудников МЧС и привлекли 70 единиц техники. Кроме того, для тушения пожара вылетел самолет БЕ-200.