Площадь пожара достигла 118 га Фото: t.me/kondratyevvi

Два самолета Бе-200 МЧС России привлекли к тушению пожара в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время площадь возгорания достигла 118 га. На месте работают более 400 спасателей и 70 единиц техники. Пожар в том числе тушат два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами.

«Вертолетами уже сброшено более 120 тонн воды на очаги пожара», - уточнили в краевом управлении МЧС.

Отмечается, что тушение пожара усложняет сильный ветер. Порывы достигают 30 м/с. Кроме того, трудность возникает и из-за сложно-пересеченнного рельефа местности.

«Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет», - уточнили спасатели.