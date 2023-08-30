Пострадавших передали медикам Фото: Тимашевский АСО

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Тимашевском районе Кубани. Авария произошла 30 августа около 3:15 на трассе «Тимашевск-Приморско-Ахтарск».

Предварительно, 45-летняя женщина за рулем Renault Clio в какой-то момент не справилась с управлением. Автомобиль занесло в кювет.

В результате женщина скончалась на месте аварии. Двоих пассажиров 34 и 35 лет передали медикам.

«Погибшую водителя спасатели деблокировали из автотранспорта при помощи ГАСИ», - сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.