На месте работают более 400 спасателей, задействовано 70 единиц техники Фото: t.me/kondratyevvi

Лесной пожар в Геленджике не затронул туристическую территорию. Об этом «РИА Новости» сообщили в АТОР.

В настоящее время туристы не обращались с просьбой о переселении из-за пожара.

Тем временем площадь возгорания достигла 118 га. На месте работают более 400 спасателей и 70 единиц техники. Кроме того, к тушению привлекли два самолета Бе-200 МЧС России и два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами.

«Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.