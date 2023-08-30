На Кубани 35-летний мужчина насмерть сбил 12-летнюю девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани 35-летний водитель на «Ладе» насмерть сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Авария произошла накануне в Успенском районе в селе Маламино на улице Карла Маркса.

«Водитель не выбрал безопасную скорость и сбил 12-летнюю девочку. Она шла в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой», - сообщили в пресс-службе главного управления министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что после аварии полицейским удалось установить личность водителя. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.