На Кубани 35-летний мужчина насмерть сбил 12-летнюю девочку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Кубани 35-летний водитель на «Ладе» насмерть сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Авария произошла накануне в Успенском районе в селе Маламино на улице Карла Маркса.
«Водитель не выбрал безопасную скорость и сбил 12-летнюю девочку. Она шла в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой», - сообщили в пресс-службе главного управления министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что после аварии полицейским удалось установить личность водителя. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.