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НовостиОбщество30 августа 2023 8:20

В Анапе накрыли два подпольных цеха с контрафактным алкоголем

Более 30 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Анапе
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото: пресс-служба ОМВД Анапы

Проводится проверка Фото: пресс-служба ОМВД Анапы

Более 30 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД города-курорта.

Правоохранители обнаружили два подпольных цеха. В них незаконно производили, хранили, а затем продавали напитки.

Полицейские изъяли суррогатный алкоголь, красители, оборудование для производства, упаковку, пластиковые бутылки, насосы, шланги, стеклянную тару, крышки, этикетки с популярными названиями.

«Обнаружены и изъяты радиостанции, банковские карты, черновая документация для реализации продукции, мобильные средства связи, денежные средства в сумме 1 488 000 рублей», - сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.

Изъятый алкоголь отправили на специальный склад. Тем временем полиция проводит проверку.