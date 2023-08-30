Площадь возгорания достигла 118 га Фото: t.me/kondratyevvi

В Геленджике средства размещения и туробъекты работают в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Известно, что мощный лесной пожар не затронул туристическую территорию.

В настоящее время на месте возгорания продолжают работать более 400 спасателей и 70 единиц техники. Площадь пожара достигла 118 гектаров.

В тушении за также действовали два самолета Два самолета Бе-200 МЧС России и два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами.

«Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.