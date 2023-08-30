Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 8:34

В Геленджике средства размещения и туробъекты работают в штатном режиме

Лесной пожар в Геленджике не затронул туристическую территорию
Светлана ОВДЕЙ
Площадь возгорания достигла 118 га Фото: t.me/kondratyevvi

Площадь возгорания достигла 118 га Фото: t.me/kondratyevvi

В Геленджике средства размещения и туробъекты работают в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Известно, что мощный лесной пожар не затронул туристическую территорию.

В настоящее время на месте возгорания продолжают работать более 400 спасателей и 70 единиц техники. Площадь пожара достигла 118 гектаров.

В тушении за также действовали два самолета Два самолета Бе-200 МЧС России и два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами.

«Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.