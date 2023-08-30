Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов времен войны. Снаряды обнаружили в Крымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Местный житель очищал оросительный канал неподалеку от села Кеслерово. В какой-то момент рабочий наткнулся на предметы, которые были похожи на боеприпасы. Мужчина сообщил о находке правоохранителям.

Прибывшие взрывотехники изучили и определили предметы. Как выяснилось, мужчина нашел одна 50-мм и семь 82-мм минометных мин, по четыре 45 и 75-мм артиллерийских снаряда и ручную гранату Ф-1.

«Все боеприпасы взрывотехники Росгвардии уничтожили с соблюдением мер безопасности», - уточнили в пресс-службе ведомства.