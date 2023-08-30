Проводится проверка

В Анапе обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Части БПЛА нашли в Витязевском лимане.

«Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки», - сообщили в региональном оперштабе.

Предположительно, найдены обломки гражданского коммерческого беспилотника. Уточняется, что в районе поселка Витязево не зафиксировали ни взлет, ни падение дрона.