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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:10

В Анапе обнаружили обломки беспилотника

В Витязевском лимане нашли обломки гражданского БПЛА
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка

Проводится проверка

В Анапе обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Части БПЛА нашли в Витязевском лимане.

«Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки», - сообщили в региональном оперштабе.

Предположительно, найдены обломки гражданского коммерческого беспилотника. Уточняется, что в районе поселка Витязево не зафиксировали ни взлет, ни падение дрона.