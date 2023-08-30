Жительницу Краснодара оштрафовали за ложный донос об изнасиловании

Женщина оговорила сожителя и сама стала фигурантом уголовного дела Фото из архива КП

Жительницу Краснодара осудили за ложный донос об изнасиловании. Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в апреле 2023 года. Женщина пришла в полицию и рассказала о том, что ее изнасиловал бывший сожитель.

«Обращение было оформлено протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором она, заведомо зная о том, что никаких противоправных действий не совершалось, собственноручно расписалась», - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Правоохранители организовали проверку. Но, как оказалось, женщина оговорила сожителя и сама оказалась фигурантом уголовного дела за ложный донос.

В суде она полностью признала вину. Сам мужчина простил бывшую возлюбленную, заявив, что претензий к ней не имел. Он попросил строго не наказывать женщину.

В результате суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.