На месте работают 495 спасателей и 89 единиц техники Фото: t.me/kondratyevvi

В Геленджике совершили 97 сбросов воды на очаги возгорания. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Два вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России осуществили 97 сбросов воды на очаги возгорания в Геленджике. К группировке сил присоединился еще один самолет-амфибия Бе-200», - сообщили в региональном оперштабе.

В настоящее время на месте пожара задействованы 495 человек и 89 единиц техники. Напомним, площадь возгорания достигла 118 гектаров.

Уточняется, что средства размещения и туробъекты курорта работают в штатном режиме. Лесной пожар на затронул туристическую территорию.