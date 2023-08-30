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НовостиОбщество30 августа 2023 10:06

В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии

В Западном округе Краснодара произошла энергоавария
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 8 улиц временно остались без света. Отключение произошло в Западном округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Ю-11- КРУН» и 6 трансформаторных подстанций», - сообщили в городской ЕДДС.

В краевом центре обесточены улицы Комсомольская, Мира, Октябрьская, Советская. Без электроэнергии остаются улицы Кубанонабережная, Постовая, Пушкина и Рашпилевская.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи устанавливается.