В Выселковском районе проведут акцию «Кубань – край долгожителей» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Выселковском районе проведут акцию «Кубань – край долгожителей». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Профилактическую акцию организуют в больнице Выселковского района 31 августа.

Уточняется, что в рамках акции пожилых пациентов примут невролог и офтальмолог.

Акцию «Кубань – край долгожителей» проводят в регионе с 2018 года. Врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. Красовитова выезжают в больницы края для оказания помощи пожилым людям.

«С начала года был совершен 21 выезд, осмотрены 1560 пациентов», – сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Ранее врачи гастроэнтеролог и офтальмолог краевого госпиталя обследовали 58 жителей Кропоткина. Уточняется, что у некоторых пациентов выявили заболевания. Пожилых людей доставили на лечение в госпиталь.