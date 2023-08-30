В Выселковском районе проведут акцию «Кубань – край долгожителей» Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Выселковском районе проведут акцию «Кубань – край долгожителей». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Профилактическую акцию организуют в больнице Выселковского района 31 августа.
Уточняется, что в рамках акции пожилых пациентов примут невролог и офтальмолог.
Акцию «Кубань – край долгожителей» проводят в регионе с 2018 года. Врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. Красовитова выезжают в больницы края для оказания помощи пожилым людям.
«С начала года был совершен 21 выезд, осмотрены 1560 пациентов», – сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Ранее врачи гастроэнтеролог и офтальмолог краевого госпиталя обследовали 58 жителей Кропоткина. Уточняется, что у некоторых пациентов выявили заболевания. Пожилых людей доставили на лечение в госпиталь.