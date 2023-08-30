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НовостиОбщество30 августа 2023 10:57

Депутат ЗСК закупила школьные принадлежности для шести детей из Сочи

Анна Невзорова помогла ребятам, которые живут с опекунами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото из личного архива политика

Фото из личного архива политика

Депутат ЗСК Анна Невзорова поучаствовала в акции «Собери ребенка в школу». Парламентарий закупила учебные принадлежности для шести детей из Сочи.

«Надеюсь, моя поддержка поможет школьникам из опекаемых семей с позитивным настроем получить знания. Желаю всем максимально раскрыть свой потенциал в будущем», - сказала Невзорова.

Депутат подарила ребятам новые рюкзаки и пеналы, дневники, ручки и наборы для творчества. Также Анна Невзорова обеспечила школьников новой формой.