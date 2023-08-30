В первую неделю после повышения ставок клиенты РНКБ открыли 15 тысяч вкладов

Фото: Светлана Маковеева

С 22 августа 2023 года после повышения ставок по депозитам в РНКБ клиенты банка оформили около 15 тысяч вкладов на общую сумму 13,1 млрд рублей. Для сравнения, до повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно. Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью в эти семь дней у клиентов пользуется вклад "Я помогаю защитникам Родины" - им воспользовались около 6500 клиентов, которые разместили в рамках этого депозита более 5,1 млрд рублей.

Напомним, 22 августа вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ РНКБ повысил доходность по депозитам:

- "Я помогаю защитникам Родины" – до 11%;

- "Максимальный" – до 9,3%;

- "Доходный пенсионный" – до 8,9%;

- "Доходный" – до 8,7%;

- "Управляемый" – до 8,5%;

- "НаКопи" – до 8%.

Подробнее с условиями оформления каждого вклада можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Вклады и счета".

Все вклады в банке РНКБ, который входит в Группу ВТБ, можно открыть самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении "РНКБ 24/7". Около 50% общего количества открытых за неделю вкладов были оформлены клиентами дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк.

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