Губернатор Кубани занял 25 место в национальном рейтинге глав регионов

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял 25 место в национальном рейтинге глав регионов. Глава региона вошел в первую группу рейтинга по итогам июля и августа 2023 года. Об этом сообщили в центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

Так, в июле расходы бюджета Кубани на три года увеличили на 75,4 млрд рублей. В 2023 году они достигнут 503,7 млрд рублей. Отмечается, что большую часть средств в регионе направили на развитие соцсферы.

«Все выплаты обеспечены в полном объёме, социальные пособия проиндексированы. Это стало возможным благодаря устойчивому росту собственных доходов. В первом полугодии в бюджет региона уже мобилизовали 177 млрд рублей налоговых и неналоговых отчислений, что на 39,5 млрд рублей больше соответствующего периода 2022 года. Краснодарский край традиционно входит в пятерку лидеров в стране по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов», - отметил член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Турпоток в крае с начала года вырос на 4%. Всего регион уже принял 11,6 млн туристов. Отели черноморского побережья загружены на 95%, а азовского - на 87%. Всего в регионе насчитывается свыше 10 тысяч средств размещения. А 277 отелям присвоена категория 4-5 звезд.

В 2023 году Краснодарский край одним из первых регионов завершил уборку озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур. Кубанские аграрии собрали 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых. В настоящее время в регионе продолжают сбор бахчевых культур и винограда.

На Кубани действует уникальная мера поддержки врачей, педагогов и соцработников. Им предоставляют 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. В 2022 году выплату получили 900 человек. Еще 828 специалистов уже подали заявления в 2023 году.

«Краснодарский край взял шефство над Херсонской областью. Между этими регионами много связей. Председатель правительства Херсонской области — бывший мэр Краснодара и бывший вице-губернатор края. А еще в Херсонщину переехала часть команды Кондратьева, чтобы помогать ей развиваться», - сказал Александр Малькевич.