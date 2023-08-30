Жители новых регионов могут проголосовать на выборах в Сочи Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители новых регионов могут проголосовать на выборах в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подготовили экстерриториальный избирательный участок.

Граждане выберут депутатов законодательных органов власти своих регионов. Избирательный участок организовали в районном доме культуры «Центральный» по улице Горького, 85.

Жители новых регионов могут проголосовать с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00. 4 сентября избирательный участок будет открыт с 8:00 до 15:00. Задать вопросы можно по телефону 8 (862) 264-60-70.

«При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - уточнили в мэрии Сочи.

Более подробную информацию можно получить по номеру горячей линии 8 (861) 262-77-17. Обращения принимают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.