Бригада врачей доехала к пациентке за 10 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крымском районе врачи спасли пациенту с инфарктом миокарда. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

В крымскую районную больницу позвонила женщина. Пациентка пожаловалась на сильную боль в груди. Тогда по адресу к жительнице выехала бригада скорой помощи.

Врачи доехали к пациентке за 10 минут . Во время осмотра женщины специалисты диагностировали острый инфаркт миокарда.

«Благодаря своевременным действиям врачей жительнице Крымского района быстро оказали квалифицированную медицинскую помощь и перевели в региональный сосудистый центр Новороссийска», - сообщил Евгений Филиппов.

Бригады скорой и неотложной медпомощи круглосуточно выезжают к пациентам. В частности, крымская центральная районная больница получила семь новых машин. На автомобилях врачи выезжали более 1,3 тысячи раз.