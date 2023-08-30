«День донора»проведут в Славянске-на-Кубани 31 августа

Мобильный комплекс посетит Славянск-на-Кубани 31 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

«День донора»проведут в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови посетит Славянский район 31 августа. Акцию организуют в центральной районной больнице по улице Батарейной, 377.

«Процедура забора крови и ее компонентов не занимает много времени и безопасна для здоровья. Мы благодарны каждому, кто принимает участие в акциях», - сказал главврач краевой станции переливания крови Алексей Коденев.

Последнюю акцию «День донора» провели в больнице Гулькевичского района. Врачи заготовили более 23 литров крови.

С начала 2023 года мобильный комплекс 87 раз выезжал в города и районы Кубани. За этот период специалисты заготовили почти 2,2 тысячи литров цельной крови.