Кубанцы будут путешествовать по Дагестану с личным гидом

Запущен туристический проект в помощь тем, кто любит проводить отпуск на четырех колесах. По данным исследователей, в тройке самых активных, выбирающих для отдыха Дагестан – жители Краснодарского края, Ставрополья и Москвы. Для всех, кто хочет познакомиться с культурой и красотами региона, было разработано два основных направления.

Аудиогид по югу республики отправит на каспийское побережье и к аулу Куруш. Автотуристы побывают на лучших пляжах Каспийского моря, увидят Дербент и узнают его историю, доберутся до знаменитого Самурского леса.

В северном направлении туристов ждут такие природные достопримечательности, как озеро Мочох, Карадахская теснина, бархан Сарыкум, Салтинский водопад, каскад дагестанских ГЭС на реке Сулак и Сулакский каньон. Узнают, где попробовать национальную кухню и отдохнуть с дороги. В поездке путешественников ждет масса интересной информации о культуре, истории и обычаях народов Дагестана, расположении музеев и знаковых мест.

Помимо абонентов МТС путешествовать с аудиогидом могут и пользователи других мобильных сетей. Для этого достаточно скачать специальное приложение, далее выбрать «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» или «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш».

Экскурсию можно просто загрузить на смартфон. Об интересном и содержательном путешествии позаботились фотограф и тревел-гид по Дагестану Мухтар Гаджидадаев. «Голос» - директор республиканского русского драматического театра им. М. Горького Тимур Магомедов. Проект создавался при поддержке правительства и министерства туризма республики Дагестан. А также команды тревел-гидов, фотографов и работников культуры региона.