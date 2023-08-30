На Кубани задержали водителя, который сбил насмерть 11-летнюю девочку и скрылся

Автомобиль изъяли Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Успенском районе задержали водителя, который сбил насмерть 11-летнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла 29 августа около 16:00 в селе Маламино. 11-летняя школьница стояла на обочине по улице Карла Маркса. В этот момент водитель «Нивы» сбил девочку. Не остановившись, мужчина поехал дальше.

«В результате дорожно-транспортного происшествия и полученных повреждений потерпевшая скончалась», - сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Позже правоохранители установили личность водителя. Им оказался 35-летний житель станицы Успенской. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

«Автомобиль изъят, назначен полный комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.