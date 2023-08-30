Врач-диетолог Дарья Гавриленко предупредила об опасности ожирения при планировании беременности

Избыточный вес может дать противозачаточный эффект Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Если 5-10 килограммов лишнего веса, - это проблема чисто «эстетическая», а вот всё, что больше, может вызывать проблемы медицинские, - поясняет врач. - В жировой ткани образуется третья часть циркулирующих женских половых гормонов - эстрогенов, при большом количестве жировой ткани соотношение гормонов (менее активного эстрона и более активного эстрадиола) меняется в сторону эстрадиола. Когда эстрогенов слишком много, они начинают блокировать другой женский половой гормон – прогестерон, который необходим для созревания яйцеклетки, при его недостаточности яйцеклетка не образуется. Вот и получается, что избыточный вес может дать противозачаточный эффект.

В связи с тем, что образование женских гормонов в жировых клетках тесно связано с преобразованием андрогенов (мужских половых гормонов), уровень последних (в частности тестостерона) у полных женщин в 1,5-3 раза больше нормы. Все это ведет к тому, что женщины с лишним весом намного чаще страдают бесплодием, нарушением менструального цикла, ростом волос по мужскому типу. И чем больше лишний вес, тем более выражены эти проблемы.

"Когда речь идет о большом избыточном весе – больше 10-15 килограммов, то избавляться от него самостоятельно с помощью диет и физических нагрузок нельзя ни в коем случае, - констатирует диетолог Дарья Гавриленко. - Снижать массу тела в этих случаях нужно только под контролем специалистов, врачей. Ожирение – это болезнь. Несмотря на весь тот вред, который она наносит, надо понимать, что самолечение вредит здоровью еще больше".