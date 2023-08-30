В Усть-Лабинске приезжий облил 21-летнюю девушку кислотой из ревности

Мужчину задержали Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани приезжий облил 21-летнюю девушку кислотой. Все произошло днем 30 августа в Усть-Лабинске.

В приемный покой центральной больницы доставили 21-летнюю местную жительницу. У девушки диагностировали 30% химического ожога кислотой. Предположительно, это была серная кислота. Сильнее всего пострадали лицо и голова. В том числе у пострадавшей сильно поражена роговица глаз, пишет «Усть-Лабинск инфо».

Информацию передали полицейским, которые начали поиски мужчины. Им оказался приезжий из Иркутской области. Ранее не раз судимого мужчину задержали. Как выяснилось, он вылил кислоту на бывшую возлюбленную из ревности.

«В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.