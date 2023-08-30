На Кубани доля некоторых местных продуктов в сетевых магазинах достигла 80%

Губернатор Кубани встретился с представителями торговых сетевых компаний Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани за пять лет доля некоторых местных продуктов в сетевых магазинах достигла 80%. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с представителями торговых сетевых компаний.

На совещании обсудили продвижение товаров, которые производят в Краснодарском крае. В настоящее время доля хлебобулочных изделий, молока, фруктов и овощей, изготовленных и выращенных в регионе, на полках сетевых магазинов составляет 80%.

«Важно расширять ассортимент и в других категориях. В крае огромный рынок сбыта – почти 6 млн жителей и более 17 млн отдыхающих ежегодно. У нас есть возможности полностью закрыть потребности по основным видам продовольствия. Только за первое полугодие оборот розничной торговли в регионе увеличился на 5,5% и превысил 1 трлн рублей», - отметил глава региона.

По словам губернатора, местным производителям часто приходится конкурировать за место на полки с некачественным импортом. Глава региона обратил внимание и на вино, которое является визитной карточкой края и нуждается в поддержке и продвижении на рынке.

«Импорт не должен вытеснять качественные кубанские товары. Неискушенный покупатель может не заметить разницы между вином и «напитком», маслом и спредом. Обращает внимание только на цену. Нельзя вводить людей в заблуждение. Должна быть честная конкуренция», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В настоящее время долю кубанских вин на полках торговых сетей удалось довести до 30%, а в некоторых магазинах - до 50%. Отмечается, что они, как и местные производители, заинтересованы в продукции, произведенной в регионе.

«Наладить взаимодействие помогают закупочные сессии. С 2020 года провели 9 сессий с участием более 300 краевых товаропроизводителей. Около 20% из них заключили контракты на поставку», – сообщил руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный.