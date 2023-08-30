Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила соцобъекты в Анапе

Анна Минькова посетила в Анапе новые социальные объекты для детей и молодежи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова провела рабочий день в Анапе. Вице-губернатор Краснодарского края посетила построенные в 2023 году социальные объекты для детей. По национальному проекту «Демография» в городе-курорте появились детский сад, куда будут принимать полугодовалых малышей. Также возведены дом культуры и две учебные площадки в детских школах искусств.

«Сегодня город динамично развивается, создается комфортная детская инфраструктура. Запускаем целый ряд объектов к 1 сентября. Применяем новый подход к организации занятости молодежи – создаем свободные пространства для общения, мастер-классов, обмена идеями», – отметила Анна Минькова.

Школу искусств с нового учебного года смогу посещать почти 440 ребят. Здесь будут обучать игре на аккордеоне, баяне, домре, а также хоровому и сольному академическому пению.