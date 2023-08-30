Концентрация оксида углерода в Геленджике после пожара снизилась вдвое

Специалисты оценили загрязненность воздуха. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды взяли пробы воздуха в Геленджике. Эксперты должны были оценить концентрацию оксида углерода после мощного пожара, который бушевал на территории курорта два дня.

«В район возгорания оперативно в ночь с 29 на 30 августа выехала мобильная группа Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Специалистами был осуществлен отбор проб воздуха на концентрацию оксида углерода», - уточнили в ведомстве.

Если в ночь на 30 августа были зафиксирован показатель 1,2 ПДК. К слову, это предельно допустимая концентрация. То спустя несколько часов концентрация оксида углерода в воздухе сократилась двое – до 0,5 ПДК. При этом, уточнили эксперты, не проводили измерений по содержанию в воздухе оксида азота, диоксиду и приземному озону.