Глава Кубани встретился с представителями торговых сетевых компаний

Вениамин Кондратьев встретился с представителями торговых сетевых компаний. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края провел встречу с представителями торговых сетевых компаний. Глава региона обсудил с участниками встречи вопросы продвижения товаров, которые производят на территории региона.

«За последние 5 лет доля кубанских продуктов – хлебобулочных изделий, молока, фруктов и овощей на полках сетевых магазинов достигла 80 процентов. Сегодня важно расширять ассортимент и в других категориях. В крае огромный рынок сбыта – почти 6 миллионов жителей и более 17 миллионов отдыхающих ежегодно. У нас есть возможности полностью закрыть потребности по основным видам продовольствия. Только за первое полугодие оборот розничной торговли в регионе увеличился на 5,5 процентов и превысил 1 триллион рублей. Треть от этого объема приходится на сетевые компании. Продукция, произведенная на Кубани – конкурентоспособна и такой должна оставаться», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор региона отметил, необходимо обеспечить баланс между местными производителями и импортом. Глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный сообщил, что благодаря совместным усилиям с ритейлерами доля кубанских вин удалось довести в крупных торговых составляет от 30% до 50%.