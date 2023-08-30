Пожарные Кубани получили второй болотоход «Феникс»

Снегоболотоход «Феникс» передали на вооружение в краевую пожарную часть. Фото: t.me/mingochskk

В автопарк краевой пожарной части № 30, дислоцирующейся в Приморско-Ахтарске, 30 августа передали болотоход «Феникс». Это уже вторая уникальная машина, поступившая на службу кубанских пожарных. Первыми автомобиль опробовали пожарные Анапы осенью 2022 года.

«Ваш район окружен лиманами с уникальной флорой и фауной. Но, к сожалению, пожары в ахтарских плавнях довольно частое явление. А потушить огонь в местах, куда невозможен проезд пожарных автоцистерн из-за особенностей грунта или заболоченности местности, проблематично. Именно для тушения пожаров в сложных плавневых зонах предназначен «Феникс». Теперь с помощью современной техники ликвидировать возгорания в камышах и плавневых зонах Приморско-Ахтарского района будет гораздо легче», - прокомментировал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

Вездеход-амфибию для тушения огня в плавнях сконструировали на Урале специально для кубанских спасателей. Машина способна преодолевать и плавни, и валуны, а также оснащена прицепом с емкостью для воды на 200 литров, катушкой на 60 метров и стволом высокого давления.