Чиновник из краснодарской мэрии установил флаг Краснодара на Эльбрусе

Сергей Сторчун покорил Эльбрус. Фото: скриншот.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун покорил самую высокую точку Европы. На вершине горы Эльбрус краснодарский чиновник установил флаг столицы Кубани.

«Такой подарок ко Дню рождения кубанской столице сделал наш коллега. Во время своего восхождения на гору Эльбрус он развернул бело-желтый флаг Краснодара на высоте 5621 метр», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Эльбрус включен в список высочайших вершин частей мира. Это самая высокая вершина России и Европы.