Житель Кубани отправится в колонию за то, что сбил человека и покинул место ДТП

Мужчина проведет в колонии-поселении пять лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганинском районе завершили слушать дело по факту смертельного ДТП. На скамье подсудимых 38-летний местный житель которого признали виновным в совершении тяжкого преступления. В мае 2023 года мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2112 сбил женщину на велосипеде, которая двигалась в попутном направлении отечественной легковушке по правому краю проезжей части дороги.

«После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель не остановился, мер к оказанию первой помощи 53-летней пострадавшей не принял и скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую без помощи в опасном для нее жизни и здоровья состоянии. В результате полученных травм последняя скончалась», - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина стал фигурантом уголовного, заведенного по двум статьям – за «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения преступления» и «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности». Суд признал вину подсудимого доказанной и приговорил его к 5,1 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Также мужчина на два года лишен права управления транспортными средствами.