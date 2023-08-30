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НовостиПроисшествия30 августа 2023 18:27

Жительница Краснодара обманула поставщиков маркетплейсов на 1,1 млн рублей

Женщина взяла предоплату за услуги по упаковке товаров, но не выполнила обязательства
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина должна была упаковывать товар, но не стала этого делать.

Женщина должна была упаковывать товар, но не стала этого делать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Краснодара стала фигуранткой уголовного дела, заведенного по статье «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». В марте 2023 года 31-летняя женщина решила подзаработать и разместила сети Интернет объявление об оказание услуг по упаковке товаров для маркетплейсов.

«После этого в качестве предоплаты за оказание услуги от двух жителей Краснодара она получила более 1,1 млн рублей. Однако, заведомо знала, что не планирует исполнять взятые на себя обязательства», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Денежные средства краснодарка использовала по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Мошеннице грозит лишение свободы сроком до 10 лет.