Жительница Краснодара обманула поставщиков маркетплейсов на 1,1 млн рублей

Женщина должна была упаковывать товар, но не стала этого делать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Краснодара стала фигуранткой уголовного дела, заведенного по статье «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». В марте 2023 года 31-летняя женщина решила подзаработать и разместила сети Интернет объявление об оказание услуг по упаковке товаров для маркетплейсов.

«После этого в качестве предоплаты за оказание услуги от двух жителей Краснодара она получила более 1,1 млн рублей. Однако, заведомо знала, что не планирует исполнять взятые на себя обязательства», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Денежные средства краснодарка использовала по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Мошеннице грозит лишение свободы сроком до 10 лет.