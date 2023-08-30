Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика30 августа 2023 19:03

В Краснодаре наградили лучших экспортеров Краснодарского края

В краевом центре прошла церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса «Экспортер года»
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре наградили лучших экспортеров региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре наградили лучших экспортеров региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре огласили результаты и наградили победителей краевого конкурса «Экспортер года». Премию ежегодно присуждают субъектам среднего и малого бизнеса. Специальная комиссия оценивает успехи конкурсантов в экспорте товаров.

«Конкурс имеет большое значение для развития экспортной деятельности. Способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли. Несмотря на сложный 2022 год, регион сохраняет и наращивает темпы экспорта. Это стало возможным благодаря тому, что Кубань эффективно адаптируется к новым условиям, а динамика развития экономики позволяет расширять объемы внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества», – рассказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Занявшие первые и вторые места компании получат индивидуальные стенды в рамках любой профильной международной выставки. Сотрудников компаний, занявших третьи места, наградили сертификатами на курсы английского языка.