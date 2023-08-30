В Краснодаре наградили лучших экспортеров Краснодарского края

В Краснодаре наградили лучших экспортеров региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре огласили результаты и наградили победителей краевого конкурса «Экспортер года». Премию ежегодно присуждают субъектам среднего и малого бизнеса. Специальная комиссия оценивает успехи конкурсантов в экспорте товаров.

«Конкурс имеет большое значение для развития экспортной деятельности. Способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли. Несмотря на сложный 2022 год, регион сохраняет и наращивает темпы экспорта. Это стало возможным благодаря тому, что Кубань эффективно адаптируется к новым условиям, а динамика развития экономики позволяет расширять объемы внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества», – рассказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Занявшие первые и вторые места компании получат индивидуальные стенды в рамках любой профильной международной выставки. Сотрудников компаний, занявших третьи места, наградили сертификатами на курсы английского языка.