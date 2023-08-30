Журналисты телеканала «Россия» подготовили фильм об истории митрополии Кубани

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В 2023 году исполняется 10 лет со дня образования на территории Краснодарского края Кубанской митрополии. Православные региона с благоговением отмечают эту дату.

«По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория ГТРК «Россия. Кубань» подготовила специальный репортаж о жизни митрополии», - рассказали в пресс-службе Кубанской митрополии Русской Православной Церкви.

Увидеть документальный фильм Ольги Тимохиной «Православная Кубань: новый век» можно будет 31 августа в 8:00 на телеканале «Россия-24». Затем репортаж будет опубликован для широкого просмотра на платформе «Смотрим».