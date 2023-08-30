Проливкой лесной подстилки в Геленджике занимаются 25 человек

Спасатели заняты проливкой лесной подстилки. Фото: t.me/BogodistovAA

В Геленджике продолжается тушение мощного лесного пожара, который возник сутки назад. Сейчас около 25 человек заняты проливкой лесной подстилки. В горах выставлены посты, которые мониторят ситуацию. Вечером 30 августа была объявлена локализация возгорания на территории 100 га.

«Командная работа всех уровней власти, служб быстрого реагирования и неравнодушных геленджичан позволили остановить стихию. В это трудное время звонили и предлагали помощь земляки, главы Новороссийска, Туапсе, Анапы, Абинска. В Геленджик свои бригады направили Джубга, Крымск, Новороссийск, Горячий Ключ, Мостовской и Каневской районы, службы МЧС из Краснодара, Кубань-Спас», - рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Этот пожар, захвативший 118 га местных лесов на Маркотхском хребте, уже назвали самым крупным лесным пожаром с 2015 года. В пожаротушении были задействованы 500 человек и около сотни единиц техники, в том числе три вертолета МИ-8 и два самолета БЕ-200.