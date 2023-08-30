В Сочи мужчина угнал автомобиль, чтобы доехать на нем домой

Житель Сочи заявил об угоне грузовика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Лазаревского района Сочи заявил в полицию об угоне автомобиля «Газель». Мужчина объяснил, что выгружал товар и оставил открытой машину ненадолго без присмотра. Вернувшись назад, он не обнаружил фургон на месте.

«В ходе розыска сотрудники полка дорожно-патрульной службы обнаружили автомобиль припаркованным около частного жилого дома и доложили о находке в дежурную часть. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска опросили жителей ближайших домов и установили личность подозреваемого в угоне», - рассказали в пресс-службе ГИБДД УВД по Сочи.

Выяснилось, что грузовик угнал ранее судимый 38-летний приезжий из Новокузнецка. Полицейские задержали подозреваемого на его съемной квартире. Задержанный объяснил, что взял чужую машину, чтобы добраться домой. Сейчас в отношении автоугонщика возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.