Что произошло в ночь на 31 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 31 августа

В соцсетях появилось видео из краснодарского отделения МФЦ. На кадрах - очередь из людей, которые спешат написать отказ от передачи биометрических данных. Штурмовать МФЦ народ начал после фейковое информации о том, что якобы после 1 сентября уже нельзя будет отозвать свое согласие. На самом деле удалить свою биометрию и отказаться от обработки данных можно в любой момент.

Замдиректора МФЦ Краснодарского края Екатерина Кукоба напомнила, что отказаться от биометрии можно через Госуслуги. После этого доступ к сбору персональных данных будет невозможен.

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