Пасмурно станет вечером 1 сентября

Кубань находится под действием изнуряющей жары уже больше месяца. В некоторых районах из-за атмосферной засухи пострадали посевы. Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае пойдет дождь.

«Изменение погоды можно будет наблюдать в регионе уже во второй половине Дня знаний, 1 сентября. Жаркий антициклон наконец оставляет свои позиции, приближаются фронтальные разделы циклона. Они принесут долгожданные осадки и понижение температуры воздуха», - сообщили в краевом гидрометценте.

1 сентября на Кубани воздух прогреется до 37 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночь 2 сентября дожди и грозы ожидаются во всех районах края.