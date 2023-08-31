Выставку «СВОи Герои» открыли в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открыли выставку о героях СВО. Экспозицию организовали в государственном историко-археологическом музее-заповедника им. Е.Д. Фелицына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На выставке «СВОи Герои» представили предметы, которые связаны со значимыми событиями спецоперации. Это, в частности, фотографии, предметы экипировки бойцов, личные вещи, осколки снарядов, окопные свечи, детские письма и рисунки для военных.

Экспонаты для выставки передали сами участники СВО, члены семей погибших бойцов, представители ветеранских организаций и казаки.

Посетители выставки смогут научиться плести маскировочные сети. Для этого на экспозиции оборудовали специальные интерактивные зоны. Готовые сети передадут в зону спецоперации.

«Проект «СВОи Герои» имеет важное значение для воспитания подрастающего поколения. Позволяет ощутить сопричастность к судьбам доблестных защитников Отечества», – отметил замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.