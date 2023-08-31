В Сочи планируют создание городских технопарков Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Концепцию городских IT-технопарков разрабатывают в Сочи. Новое направление обсудили на совещании под председательством мэра Алексея Копайгородского.

Сейчас для создания IT-технопарка на курорте подготавливают нормативно-правовую базу, разрабатывают гранты и преференции для будущих резидентов. Вместе с тем в городе ищут подходящие участки и изучают действующие объекты для удаленной работы IT-специалистов и цифровых компаний.

Сочинская делегация изучила опыт успешных IT-технопарков Москве. В августе представители города-курорта посетили столицу и взяли лучшие наработки за основу подготавливаемой концепции. В IT-технопарках, в частности, осмотрели территории, помещения, организацию работы в офисах и на свежем воздухе.

«Сфера высоких технологий всегда вызывает повышенный интерес. Наша задача — создать на курорте условия для развития этой отрасли, используя лучшие в стране практики. Три инвестора уже готовы войти в нашу рабочую группу с предложениями по строительству таких кластеров и центров развития новых технологических видов бизнеса», – сказал мэр Сочи.

Так, на курорте планируют создать агробиотехнопарк на 50 резидентов и до 1,5 тысячи рабочих мест. Еще один технопарк будет нацелен на переработку отходов и производство искусственных почвогрунтов.

В Центральном районе Сочи изучают проект технопарка «Радуга». В Хостинском районе планируют создать образовательный кампус в поселке Кудепста.

Всего на курорте действуют три IT-коворкинга и IT-сообщество. В работу вовлечены более трех тысяч участников из разных городов.

«Основная площадка профессионалов IT-сферы расположена в Красной Поляне за счет созданной к Олимпиаде современной инфраструктуры и комфортных природно-климатических условий круглый год», – уточнили в мэрии Сочи.