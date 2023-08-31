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НовостиОбщество31 августа 2023 6:54

В Геленджике не обнаружили новых очагов возгорания после крупного пожара

В Геленджике продолжают обследовать территорию крупного лесного пожара
Светлана ОВДЕЙ
Территорию пожара продолжают обследовать Фото: Мария ЧАЛАЯ

Территорию пожара продолжают обследовать Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Геленджике не обнаружили новых очагов возгорания после крупного пожара. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время поврежденную территорию продолжают обследовать. Участок крупного пожара проверяют наземные группы. В том числе задействована беспилотная авиация.

Напомним, вечером 30 августа мощный лесной пожар в микрорайоне Бобруковая Щель локализовали на площади 100 гектаров. За день вертолеты МИ-8 и самолеты БЕ-200 сбросили на лесной массив более 400 тонн воды.

«По состоянию на 17:45 пожар локализован на примерной площади 100 га. Точная площадь, пройденная огнем, будет определена после полной ликвидации возгорания», - сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.