В Сочи 80 тысяч учеников пойдут в школу 1 сентября Фото из архива КП

В Сочи 80 тысяч учеников пойдут в школу 1 сентября. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Летом в Сочи привели в порядок 69 школ. В общеобразовательных учреждениях провели комплексный капитальный или текущий ремонт. Всего на работы направили 345 млн рублей. В том числе 260 млн рублей выделили из городского и регионального бюджетов.

Масштабный капремонт провели в школе №80. Кроме того, крупными проектами стали ремонт пищеблоков школы №92 и лицея №3, капремонт спортзалов школ №13 и №65, строительство тира, спортивной и игровой площадок в школе №65. А в школах №2, №25, №85 и лицее №3 построили воркаут-комплексы.

«Отремонтированы кровли, системы отопления и пожарной безопасности. Обновлены десятки учебных классов и общих помещений, благоустроены прилегающие территории. Уже завтра на торжественных линейках наши ученики смогут оценить новые комфортные условия», – отметил Алексей Копайгородский.