В Краснодаре строят ливневую канализацию на улице Братьев Дроздовых Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре начали строительство ливневой канализации на улице Братьев Дроздовых. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. К концу года запланировано проложить более 360 метров сетей.

Ливневую канализацию строят от дома № 29 до улицы Вишняковой. К середине октября специалисты выполнят переустройство существующих сетей и построят систему канализации. После этого стартует благоустройство.

В результате на участке отремонтируют тротуары, заменят асфальт, установят шесть светофоров и оборудуют три пешеходных перехода.

«При сильных ливнях именно в этом районе регулярно образовываются подтопления. Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время», – сказал глава города Евгений Наумов.

К октябрю 530 метров ливневки построят по улице Дмитриевская Дамба от улицы Горького до улицы Суворова.

«Параллельно мы проектируем насосную станцию, которую построим по улице имени Вишняковой. Ее установка поможет повысить стабильность системы ливневой канализации в этом районе», – отметил замглавы города Владимир Архипов.

Реализовать проект планируют в 2024–2025 годах при наличии финансирования. Специалисты построят два напорных трубопровода диаметром 800 мм, насосную станцию и очистные сооружения.

К концу года будет готов проект ливневок по улице Таманской и 1-му пр. Айвазовского. На 520 м и 320 м соответственно. Строительство ливневой канализации рассматривают по улицам Беговой, Садовой, 2-й Пятилетки, проездов 2-го Раздельного и 3-го Пригородного. Протяженность сетей составит около четырех км.

Ливневую канализацию также прокладывают по улицам Ратной Славы, Зиповской, Домбайской, Тополиной, Симферопольской. Новые сети протяженностью почти девять км строят в рамках реконструкции улиц. А по улице Циолковского уже проложили 553 м ливневки.