Главный архитектор Краснодара рассказал, когда закончится реконструкция Авроры

Реконструкцию кинотеатра пока законсервировали Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Кинотеатр «Аврора» закрыли на ремонт еще в 2015-м году. Строители обещали привести в порядок фасад и освежить здание внутри. Но стройка в итоге так и не началась. Мэрия в итоге расторгла договор с компанией и за реконструкцию «Авроры» взялся бизнесмен Сергей Галицкий. Для этого он привлек иностранную компанию. И даже представил уникальный проект реконструкции легендарного кинотеатра. Но из-за санкций работы встали. «Аврора» сейчас стоит, обнесенная забором.

Главный архитектор Краснодара рассказал в интервью «КП»-Кубань», когда закончится реконструкция Авроры.

- Работа пока приостановлена по причине того, что проектная организация, которая занималась реконструкцией, находится за границей, - пояснил «КП»-Кубань» Илья Чикаев. - К тому же она закладывала в смету стройматериалы из стран зарубежья. И пока Россия под санкциями, прорабатывается возможность найти альтернативу.

«Аврору» пока законсервировали для реконструкции.

- Нужно время, чтобы кинотеатр выглядел уникальным, но при этом сохранил свои архитектурные формы. Так что нам всем просто стоит запастись терпением. Аврора непременно будет прекрасна, - объяснил Илья Чикаев.

Илья Чикаев дал большое интервью "Комсомольской правде". Главный архитектор Краснодара рассказал о том, какой баннер появится на здании с часами ко Дню города, что ждет Краснодар, Карасунские озера, и какие новые арт-объекты появятся в столице Кубани.