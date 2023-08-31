Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев рассказал в интервью о новых арт-объектах города Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В парках Краснодара появятся новые арт-объекты. Об этом в эфире радио «КП» рассказал новый главный архитектор Краснодар Илья Чикаев.

- Есть идея установки новых арт-объектов в парках и зеленых зонах Краснодара, - рассказала «Комсомолке» Илья Чикаев. – Для этого в городе проведем творческий конкурс. И из представленных арт-объектов горожане выберут, какие именно появятся в парках и скверах. Так что у Краснодара появятся и новые символы города.

Илью Чикаева назначили на должность главного архитектора Краснодара 25 августа. Он сменил ушедшего по собственному желанию Артема Саламатина. Чикаев дал интервью «Комсомольской правде»-Кубань», в котором рассказал о том, что нового появится в Краснодаре и когда будет отремонтирована «Аврора».