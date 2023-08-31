Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев рассказал в интервью об оформлении города к празднику Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодаре ко Дню города появится новый баннер на здании с часами.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

- В конце сентября Краснодар отметит 230-летие города. Специально к празднику был разработал бренд-бук, который включает в себя полномасштабное визуальное представление в день города, - рассказал «КП»-Кубань» Илья Чикаев. - На здание с часами у мэрии тоже готовим сюрприз. Я его уже видел, мне очень понравилось. Все скоро увидите.

День города Краснодар отметит 23-24 сентября. Праздник пройдет во всех районах крайцентра. Это будут небольшие локальные мероприятия. Ко Дню города Краснодар украсят баннерами и растяжками.

Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев дал интервью «Комсомольской правде». В нем он рассказал о будущем города, о новых арт-объектах, которые появятся в крайцентре и что будет с городскими долгостроями.